Pedro acusa Marisa de estar rodeada de homens. Terá razão para ter ciúmes? A concorrente fala em Bruno

No Especial do Secret Story 9 - Casa dos Segredos, após vermos imagens de um conflito esta tarde entre o casal Marisa e Pedro Jorge, nas quais o concorrente diz que a mulher anda sempre rodeada de homens, este chega mesmo a questioná-la sobre a sua aliança. A concorrente também não se fica e responde à letra, envolvendo Ana, com quem Pedro Jorge tem estado em "missão romance". Em direto, a partir do confessionário, Marisa responde a perguntas de Cristina Ferreira sobre os ciúmes que Pedro está a sentir, nomeadamente da proximidade de Marisa e Bruno. Veja a reação da concorrente!

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

