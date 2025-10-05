Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Pedro ajuda a preparar “casamento” da própria esposa com Leandro… e o momento foi hilariante

No Secret Story 9, Marisa Susana voltou a organizar um “casamento” na casa, desta vez unindo Leandro e Marisa como noivos. O momento foi hilariante: Marisa não deixou de lançar picardias e Leandro manteve a teatralidade, fingindo ciúmes a cada gesto. O detalhe que os colegas ignoram? Por trás das brincadeiras, Marisa e Pedro Jorge são na realidade um casal.

Seis concorrentes estão hoje em risco de abandonar a casa. Ainda pode votar para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Hoje às 01:08
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Bruna arrasa Liliana e Lídia depois de críticas a Pedro: «Parecem as santas do pau oco»
03:11

Bruna arrasa Liliana e Lídia depois de críticas a Pedro: «Parecem as santas do pau oco»

22:04
Pedro é agressivo na casa? Debate gera discórdia
08:31

Pedro é agressivo na casa? Debate gera discórdia

22:00
Em plena gala, Liliana esclarece perante Mariana tudo o que disse sobre o corpo da açoriana
04:19

Em plena gala, Liliana esclarece perante Mariana tudo o que disse sobre o corpo da açoriana

21:53
Depois de gestos de Sandro sobre o seu corpo, Mariana responde à letra: «Sou mais homem do que ele (...) Falta-te de tomates»
04:19

Depois de gestos de Sandro sobre o seu corpo, Mariana responde à letra: «Sou mais homem do que ele (...) Falta-te de tomates»

21:51
Liliana, Sandro e Fábio comentam o corpo de Mariana e a polémica instala-se na gala
04:19

Liliana, Sandro e Fábio comentam o corpo de Mariana e a polémica instala-se na gala

21:49
Concorrentes confrontados com o que disseram nas costas uns dos outros! Veja as reações
05:41

Concorrentes confrontados com o que disseram nas costas uns dos outros! Veja as reações

21:42
Mais Vídeos

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

Há 3h e 51min
Fábio e Liliana juntinhos em noite de cinema. Mas são as mãos de Sandro que dão que falar
02:36

Fábio e Liliana juntinhos em noite de cinema. Mas são as mãos de Sandro que dão que falar

Ontem às 23:50
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

1 out, 11:11
Pedro ajuda a preparar “casamento” da própria esposa com Leandro… e o momento foi hilariante
03:41

Pedro ajuda a preparar “casamento” da própria esposa com Leandro… e o momento foi hilariante

Hoje às 01:08
Ver Mais

Notícias

Em gala «explosiva», o telefone vai tocar e não só. Isto é o que pode esperar

Em gala «explosiva», o telefone vai tocar e não só. Isto é o que pode esperar

Há 2h e 50min
Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

Há 3h e 51min
De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Ontem às 21:25
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Ontem às 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Ontem às 20:19
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Ontem às 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Ontem às 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Ontem às 20:16
Exclusivo: Afonso Leitão conta como escondeu pedido de namoro de Catarina Miranda
00:32

Exclusivo: Afonso Leitão conta como escondeu pedido de namoro de Catarina Miranda

Ontem às 20:12
As primeiras palavras de Catarina Miranda após ficar de boca aberta com o pedido de namoro de Afonso Leitão
00:31

As primeiras palavras de Catarina Miranda após ficar de boca aberta com o pedido de namoro de Afonso Leitão

Ontem às 20:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Ontem às 21:25
Catarina Miranda quebra tradição e usa anel de namoro em dedo inesperado

Catarina Miranda quebra tradição e usa anel de namoro em dedo inesperado

Ontem às 21:01
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Ontem às 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Ontem às 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Ontem às 20:16
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Há 3h e 12min
Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Hoje às 18:00
Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Hoje às 15:50
Alvo de crítica que envolve a mãe, Jéssica Vieira não fica calada: "Obrigada pela preocupação"

Alvo de crítica que envolve a mãe, Jéssica Vieira não fica calada: "Obrigada pela preocupação"

Hoje às 15:27
Tatiana e Ruben Boa Nova anunciam nome do segundo filho... após "muita discórdia e muitas opções"!

Tatiana e Ruben Boa Nova anunciam nome do segundo filho... após "muita discórdia e muitas opções"!

Hoje às 13:48
Ver Mais Outros Sites