Pedro ajuda a preparar “casamento” da própria esposa com Leandro… e o momento foi hilariante

No Secret Story 9, Marisa Susana voltou a organizar um “casamento” na casa, desta vez unindo Leandro e Marisa como noivos. O momento foi hilariante: Marisa não deixou de lançar picardias e Leandro manteve a teatralidade, fingindo ciúmes a cada gesto. O detalhe que os colegas ignoram? Por trás das brincadeiras, Marisa e Pedro Jorge são na realidade um casal.

Seis concorrentes estão hoje em risco de abandonar a casa. Ainda pode votar para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

