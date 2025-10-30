Pedro assume a Liliana que faria casal com Marisa: «Gosto de mulheres mais velhas»

No Secret Story 9, um almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana agitou o ambiente. O encontro, marcado por cumplicidade e boa disposição, despertou a curiosidade dos colegas e surpreendeu a própria Liliana. Durante o momento, Pedro Jorge acabou por partilhar detalhes sobre os seus gostos pessoais, admitindo que se sente mais atraído por mulheres mais velhas. O concorrente revelou ainda que a mulher que mais se aproxima do seu ideal dentro da casa é Marisa.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18