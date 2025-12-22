Pedro ataca Liliana após saída de Fábio: «Ele está lá fora graças a ti»

No Secret Story 9, Pedro acusa Fábio de ter usado Liliana para chegar mais longe no jogo. O concorrente acredita que se não estivesse ao lado de Liliana, Fábio não teria tido qualquer relevância dentro da casa mais vigiada do País.

Isto acontece após uma noite de gala do Secret Story marcada por emoções fortes. Fábio foi o concorrente expulso da noite a menos de duas semanas da grande final. Já Liliana é a primeira finalista desta edição, depois de ter conquistado o tão desejado passaporte, numa prova exigente.