Pedro chora no confessionário: Missão de romance com Ana transforma-se em realidade?

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, Na sala, Pedro e Ana conhecem-se um pouco melhor e o concorrente desabafa sobre relações passadas. No confessionário, Pedro revela que se sente intimidado pela Ana, porque é uma concorrente muito bonita e já há muito não passava pela experiência de conhecer alguém. De volta à conversa, os dois começam a delinear uma estratégia para que a missão de fingirem que se estão a apaixonar seja bem-sucedida. Mais tarde, a “proximidade” entre Pedro e Ana não passa despercebida à Marisa. No confessionário, Pedro vai às lágrimas, assumindo sentir falta de falar com a mulher.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

