Pedro com ciúmes de Marisa? «Ele é muito ciumento, tem de confiar em mim»

No Secret Story 9, as divisões entre grupos voltaram a marcar o dia. Após uma atividade, Bruno justificou-se a Marisa, acusando-a de se deixar influenciar por Leandro e Carina e de se isolar por causa disso. O concorrente sublinhou que existem vários grupos na casa e considerou que o do quarto azul passa o dia a “rasgar”, enquanto no confessionário classificou o trio de Pedro, Leandro e Carina como tóxico. Já Marisa acredita que o receio de Bruno e Sandro é que Leandro seja um concorrente forte. Entretanto, no quarto azul, Pedro mostrou-se irritado com a postura de Rui e, em conjunto com Leandro, criticou duramente o mais novo. Quando Marisa entrou na conversa, Pedro condenou-a por, alegadamente, se deixar manipular por Bruno e Sandro, acabando por discutir com a esposa e reforçando que, na casa, é impossível querer agradar a todos.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9.
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
