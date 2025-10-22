Pedro conforta Marisa e faz garantias: «Não sinto nada pela Ana»

Na Secret Story 9, à beira da piscina, o Pedro garante à Marisa que não sente nada pela Ana, embora admita que a colega tem estado mais próxima e possa estar a desenvolver sentimentos por ele. A Marisa sugere que fale com a Ana para esclarecer a situação e aconselha o Pedro a “meter um travão”. O concorrente afirma que não quer magoar ninguém, nem a Ana, nem a Marisa, e ambos concordam que manter o segredo que os une é vantajoso, já que os colegas parecem longe de o descobrir. Depois de trocarem desabafos sobre o que os irrita enquanto casal, a Marisa acaba por confrontar a Ana sobre o que realmente sente pelo Pedro.