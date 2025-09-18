Pedro confronta Liliana: «Sentes que ele possa sentir alguma coisa por ti?». A resposta surpreende

Ao Minuto

12:43
Dylan acusa Bruno Miguel: «Não sinto que estejas a ser honesto (…) impossível criar uma relação» - Big Brother
05:36

Dylan acusa Bruno Miguel: «Não sinto que estejas a ser honesto (…) impossível criar uma relação»

12:38
No concílio dos nomeados, Bruna ataca Bruno Miguel: «Estás a forçar muito, à procura para aparecer» - Big Brother
06:31

No concílio dos nomeados, Bruna ataca Bruno Miguel: «Estás a forçar muito, à procura para aparecer»

12:22
Marcia Soares e Francisco Monteiro são tema na casa: Veja a conversa surpreendente - Big Brother
01:14

Marcia Soares e Francisco Monteiro são tema na casa: Veja a conversa surpreendente

12:19
Em tom elevado, Marisa ironiza: «Secalhar tenho que aumentar ainda mais os decibéis» - Big Brother
02:50

Em tom elevado, Marisa ironiza: «Secalhar tenho que aumentar ainda mais os decibéis»

12:17
«Não gostava de andar nas limpezas, não gostava de ser trolha...»: Concorrente deixa bem claro o que não quer para si - Big Brother
01:01

«Não gostava de andar nas limpezas, não gostava de ser trolha...»: Concorrente deixa bem claro o que não quer para si

11:40
Cupidos da casa? Vera e Liliana combinam plano secreto, com direito a rosas e tudo - Big Brother
01:17

Cupidos da casa? Vera e Liliana combinam plano secreto, com direito a rosas e tudo

11:38
Marisa sem ‘papas na língua’: «Dá-me a sensação que ela se acha especial (…) a rainha da cocada» - Big Brother
02:16

Marisa sem ‘papas na língua’: «Dá-me a sensação que ela se acha especial (…) a rainha da cocada»

11:28
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais… - Big Brother

Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

11:20
O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais - Big Brother

O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

10:52
Marisa lança farpa: «Ela não se faz ouvir e tem inveja que eu tenha uma voz mais alta» - Big Brother
03:09

Marisa lança farpa: «Ela não se faz ouvir e tem inveja que eu tenha uma voz mais alta»

10:37
Dylan confronta Bruno Miguel: «Estás em pânico, sem saber o que fazer» - Big Brother
01:43

Dylan confronta Bruno Miguel: «Estás em pânico, sem saber o que fazer»

10:36
Bruna incomodada com acusação: «Nem ouses dizer que eu fiz seja o que for para aparecer» - Big Brother
01:24

Bruna incomodada com acusação: «Nem ouses dizer que eu fiz seja o que for para aparecer»

10:24
Mariana e Rui começam o dia a combinar estratégias para esconder segredo - Big Brother
06:15

Mariana e Rui começam o dia a combinar estratégias para esconder segredo

02:43
Dylan interrompe conversa de Marisa Susana e confronta-a: «Acha que eu lhe faltei à educação?» - Big Brother
05:25

Dylan interrompe conversa de Marisa Susana e confronta-a: «Acha que eu lhe faltei à educação?»

02:28
Bruno Miguel tem carinho especial por Lídia? Concorrente abre o coração - Big Brother
01:07

Bruno Miguel tem carinho especial por Lídia? Concorrente abre o coração

02:20
Dylan acusa Marisa Susana: «Estás a querer aparecer a todo o custo, ‘sou uma vítima, coitadinha de mim’» - Big Brother
04:06

Dylan acusa Marisa Susana: «Estás a querer aparecer a todo o custo, ‘sou uma vítima, coitadinha de mim’»

02:13
Dylan diz que Marisa Susana é «cansativa» e «chata». Ela reage: «Não gostei que me chamasses ordinária» - Big Brother
02:04

Dylan diz que Marisa Susana é «cansativa» e «chata». Ela reage: «Não gostei que me chamasses ordinária»

02:04
Marisa Susana incomodada com o que Dylan lhe disse: «Para quem ouve fica mal» - Big Brother
05:34

Marisa Susana incomodada com o que Dylan lhe disse: «Para quem ouve fica mal»

00:43
Dylan e Pedro esclarecem conflito e abrem o coração: «Quero poder passar por ti e dar-te o ‘bom dia’» - Big Brother
03:14

Dylan e Pedro esclarecem conflito e abrem o coração: «Quero poder passar por ti e dar-te o ‘bom dia’»

00:36
Adriano Silva Martins não tem dúvidas: «A Liliana perdeu completamente o controlo da situação» - Big Brother
03:44

Adriano Silva Martins não tem dúvidas: «A Liliana perdeu completamente o controlo da situação»

00:28
As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si - Big Brother
04:25

As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si

00:23
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais - Big Brother
01:11

Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais

00:12
Vera e Dylan casam-se no Secret Story em celebração inédita. Todas as imagens - Big Brother
02:32

Vera e Dylan casam-se no Secret Story em celebração inédita. Todas as imagens

23:51
Liliana especula sobre Vera: «Tem um segredo partilhado e estou muito virada para um Fábio» - Big Brother
03:09

Liliana especula sobre Vera: «Tem um segredo partilhado e estou muito virada para um Fábio»

23:39
Mariana de «punho fechado» para outra concorrente: «É uma infeliz (…) fez bullying comigo» - Big Brother
02:53

Mariana de «punho fechado» para outra concorrente: «É uma infeliz (…) fez bullying comigo»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Pedro confronta Liliana: «Sentes que ele possa sentir alguma coisa por ti?». A resposta surpreende

  • Secret Story
  • Ontem às 23:14
Pedro confronta Liliana: «Sentes que ele possa sentir alguma coisa por ti?». A resposta surpreende - Big Brother

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, Pedro confronta Liliana com a possibilidade de Fábio estar a sentir alguma coisa mais forte por si. A resposta da concorrente é surpreendente.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entraram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa surpreende com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério funde-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público já se deparou com segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País, através do site do Secret Story e da app TVI Reality e fique a par de tudo. 

Temas: Pedro Liliana Fábio

Vídeos

Dylan acusa Bruno Miguel: «Não sinto que estejas a ser honesto (…) impossível criar uma relação»
05:36

Dylan acusa Bruno Miguel: «Não sinto que estejas a ser honesto (…) impossível criar uma relação»

Há 4 min
No concílio dos nomeados, Bruna ataca Bruno Miguel: «Estás a forçar muito, à procura para aparecer»
06:31

No concílio dos nomeados, Bruna ataca Bruno Miguel: «Estás a forçar muito, à procura para aparecer»

Há 9 min
Marcia Soares e Francisco Monteiro são tema na casa: Veja a conversa surpreendente
01:14

Marcia Soares e Francisco Monteiro são tema na casa: Veja a conversa surpreendente

Há 25 min
Em tom elevado, Marisa ironiza: «Secalhar tenho que aumentar ainda mais os decibéis»
02:50

Em tom elevado, Marisa ironiza: «Secalhar tenho que aumentar ainda mais os decibéis»

Há 28 min
«Não gostava de andar nas limpezas, não gostava de ser trolha...»: Concorrente deixa bem claro o que não quer para si
01:01

«Não gostava de andar nas limpezas, não gostava de ser trolha...»: Concorrente deixa bem claro o que não quer para si

Há 30 min
Cupidos da casa? Vera e Liliana combinam plano secreto, com direito a rosas e tudo
01:17

Cupidos da casa? Vera e Liliana combinam plano secreto, com direito a rosas e tudo

Há 1h e 7min
Mais Vídeos

Mais Vistos

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Ontem às 18:39
Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

15 jun, 18:22
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
01:11

Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais

Hoje às 00:23
Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Ontem às 13:04
Big Brother: Afinal, o que fez Luís Gonçalves para ter a casa toda contra ele? Isto é tudo o que precisa saber

Big Brother: Afinal, o que fez Luís Gonçalves para ter a casa toda contra ele? Isto é tudo o que precisa saber

9 abr, 12:20
Ver Mais

Notícias

Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Há 25 min
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Há 1h e 19min
Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Há 1h e 29min
Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Há 2h e 13min
Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Ontem às 19:33
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

15 set, 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

15 set, 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

14 set, 22:29
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Há 25 min
Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Há 1h e 29min
Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Há 2h e 13min
Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Ontem às 19:33
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Ontem às 18:39
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

15 set, 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

15 set, 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marco Costa abre o coração: "Tantas vezes pensei..."

Marco Costa abre o coração: "Tantas vezes pensei..."

Há 45 min
Jéssica Vieira dá "notícia muito boa": "Esperem para ver"

Jéssica Vieira dá "notícia muito boa": "Esperem para ver"

Há 1h e 6min
De "ridículo" a "boneco de cera": Zé Lopes expõe mensagem de ódio e responde à letra!

De "ridículo" a "boneco de cera": Zé Lopes expõe mensagem de ódio e responde à letra!

Há 2h e 45min
Já viu a nova e surpreendente tatuagem de Cláudio Ramos? Desenho esconde significado!

Já viu a nova e surpreendente tatuagem de Cláudio Ramos? Desenho esconde significado!

Hoje às 08:22
Cláudio Ramos fala sobre possível regresso à condução de reality shows

Cláudio Ramos fala sobre possível regresso à condução de reality shows

Ontem às 21:10
Ver Mais Outros Sites