Pedro dá conselhos a Leandro e este perde a calma: «Mas eu quero é que eles saiam daqui!»

No Secret Story 9, Leandro e Pedro têm conversa séria depois de terem passado o dia mais tremidos. Pedro acha que Leandro devia "usar mais os concorrentes" para jogar, mesmo aqueles de quem não gosta, em vez de os ignorar, e os dois acabam por discutir. Veja tudo.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!