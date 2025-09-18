Ao Minuto

10:46
Sandro conta pormenores da convivência com Cristiano Ronaldo: «Chega lá e…»

10:42
02:55

10:36
02:29

10:14
03:31

10:12
04:53

09:59
02:16

09:51
05:35

09:49
02:38

09:46
Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui

09:46
03:23

09:28
02:59

09:24
01:57

09:23
05:18

08:53
08:24

Pedro declara-se a Ana: «Estou a ficar apaixonado Voz»

22:46
01:38

22:33
01:33

22:32
01:01

22:25
02:24

22:17
02:13

22:09
03:39

22:01
02:30

21:52
01:48

21:40
02:38

21:39
04:12

21:33
Drama no Secret Story: Zé assiste em direto a imagens polémicas da noiva Liliana com Fábio

Pedro declara-se a Ana: «Estou a ficar apaixonado Voz»

  • Secret Story
  • Há 2h e 20min
No Secret Story - Casa dos Segredos 9, Pedro conversa com Ana em privado e acaba por afirmar estar a ficar apaixonado. Recorde que Pedro e Ana receberam a missão na gala de estreia, de fingirem estar a apaixonar-se.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

VEJA TAMBÉM: Última hora: Voz castiga concorrente e chega assim a primeira sanção ao Secret Story

Temas: Ana Pedro

