Pedro declara-se a Marisa e revela planos surpreendentes fora da Casa

No Secret Story 9, Marisa e Pedro aproveitam o momento a sós no sofá para falar sobre os últimos acontecimentos dentro da casa. O concorrente não perdeu a oportunidade de se declarar à mulher: «Também só fiz este jogo porque tenho uma mulher incrível ao meu lado que aguentou com as balas todas». Completamente derretida, Marisa perguntou ao marido, qual será a sua recompensa fora da casa, que respondeu: «Vou-te levar às Maldivas que é o nosso sonho, vamos reconstruir o sótão para os nossos bebés brincarem».
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
