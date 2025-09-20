Pedro define três grupos dentro da casa: Atletas, Popstars e Fritos

No Secret Story 9, Pedro revelou em conversa com Leandro e Carina que a casa já se encontra dividida em três grupos distintos. Segundo ele, os “atletas” são compostos por Rui, Fábio, Bruno e Dylan; as “popstars” incluem Ana, Inês, Vera, Liliana e Mariana; e os “fritos” englobam ele próprio, Leandro, Carina e Marisa. Os colegas ouviram a análise, concordando em alguns pontos mas discordando noutros, mostrando que as alianças e perceções sobre o jogo ainda estão em formação.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
