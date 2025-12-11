Já chegámos ao whatsapp!
Pedro deixa recado a Cristina Ferreira e faz afirmação inédita

No Secret Story 9, Pedro não se conforma com sanção da Voz e dirige-se a Cristina Ferreira.

  • Hoje às 00:27
Pedro explica o porquê dos «nomes especiais» dos filhos e faz revelações sobre os partos
06:35

14:00
Com o segredo revelado, Pedro fala abertamente sobre a vida privada com Leandro
04:26

14:00
Fábio e Liliana trocam bocas: «Estragaste tudo»
01:29

13:40
Aos gritos, Leandro e Liliana não se entendem: «Deixa-te estar caladinha»
02:08

13:24
Pedro e Marisa em conflito por causa do segredo: «Andas a ouvir mal»
02:46

13:19
Leandro lança farpa a Liliana: «É pejorativa a ambição quando vais por caminhos baixos»
09:00

13:18
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Ontem às 15:44
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Ontem às 22:18
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Ontem às 22:15
Pedro deixa recado a Cristina Ferreira e faz afirmação inédita
01:59

Hoje às 00:27
Ana chorou "nos braços" de Marisa e esta conta tudo ao marido. O motivo? Pode ter a ver com Pedro
02:37

Hoje às 09:53
Notícias

Francisco Monteiro vira a página após fim do namoro com Bárbara Parada e volta ao seu "porto seguro"

Há 1h e 35min
Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer

Há 1h e 36min
Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

Há 1h e 53min
Cláudio Ramos acredita na reconciliação de um dos casais mais emblemáticos dos Morangos com Açúcar

Há 2h e 18min
Rumores de separação adensam-se. Daniel Gregório 'reaparece' na Internet e há um pormenor que está a dar que falar

Há 2h e 51min
EXCLUSIVOS

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Ontem às 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Ontem às 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Ontem às 18:49
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara
01:23

Ontem às 18:11
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
02:24

9 dez, 10:05
FORA DA CASA

Francisco Monteiro vira a página após fim do namoro com Bárbara Parada e volta ao seu "porto seguro"

Há 1h e 35min
Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer

Há 1h e 36min
Cláudio Ramos acredita na reconciliação de um dos casais mais emblemáticos dos Morangos com Açúcar

Há 2h e 18min
Rumores de separação adensam-se. Daniel Gregório 'reaparece' na Internet e há um pormenor que está a dar que falar

Há 2h e 51min
Bruno Simão tatua no corpo a sua experiência no Secret Story. E o resultado é inacreditável

Há 2h e 58min
TVI Reality

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
01:47

Ontem às 21:53
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

9 dez, 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

9 dez, 22:18
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

9 dez, 21:31
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

9 dez, 20:07
Outros Sites

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
