Pedro desaba em lágrimas no confessionário: «Aqui é muito difícil...»

No Secret Story 9, Pedro abriu o coração numa conversa com Cristina Ferreira e confessou que a maior dificuldade dentro da casa é a distância dos filhos. O concorrente revelou a dor da ausência e a importância da família, mas sem poder partilhar demasiado com os colegas. É que a sua ligação a Marisa, também concorrente e sua esposa, tem de permanecer em segredo, para que ambos consigam proteger o jogo e manter escondidas as suas verdadeiras histórias.