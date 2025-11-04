Já chegámos ao whatsapp!
Pedro desaba no confessionário: «O que eu mais queria era poder dizer que a amo»

No Secret Story 9, Após o Especial, Pedro isola-se e é consolado por Liliana. Ao mesmo tempo, na sala, são vários os concorrentes a apoiar Marisa que chora e critica o marido. No confessionário, Pedro chora por ter feito sofrer a mulher quando o que mais queria era dizer que a ama à frente de todos. Marisa chora desalmadamente e confessa à Voz que custar-lhe-ia menos levar uma chapada do Pedro do que as ofensas que ouviu. 

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22


Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País , no TVI Reality, na TVI e ao minuto no site do Secret Story.

  Secret Story
  • Há 2h e 57min
