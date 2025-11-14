Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana

No Secret Story 9, Pedro explicou a Marisa as razões pelas quais recusou entrar no Quarto Secreto com Liliana, afirmando que «jogou com o coração» e que a decisão refletiu os seus valores e sentimentos. A conversa trouxe alguma clareza ao ambiente da casa e mostrou o lado mais emocional do concorrente.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18