Pedro é acusado de ser agressivo em pleno Especial e acaba a desentender-se com Fábio

Durante o Especial, Pedro confrontou Liliana para perceber por que motivo foi acusado de ter comportamentos agressivos. Fábio interveio e apresentou exemplos em que, alegadamente, Pedro terá demonstrado essa atitude, o que gerou um confronto aceso entre os dois concorrentes.
O bate-boca intensificou-se com comparações entre os momentos mais impulsivos de cada um. Após o programa, Liliana aconselhou Pedro a controlar o lado mais revoltado e a mostrar uma faceta mais divertida, de forma a evitar críticas dentro da casa.