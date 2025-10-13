Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

Na cadeira quente pós gala do Secret Story, Pedro e Bruno mostram-se chocados com uma atitude de Liliana. É que a concorrente preferiu dar a imunidade a si própria e não pensou em Fábio, que já tem ido muitas vezes a nomeações. Pedro e Bruno não tem dúvidas que Liliana só pensa nela e que o «jogo está à frente dos sentimentos». «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo».

Lídia foi a concorrente expulsa na gala deste domingo. Após abandonar a casa mais vigiada do País, Lídia ficou em choque ao descobrir o segredo que une Marisa a Pedro Jorge. Veja o vídeo do momento aqui:

Viral: Esta foi a reação hilariante de Lídia ao descobrir o segredo de Marisa