Pedro e Bruno discutem frente a frente: «Falta de respeito»

O Dylan, a Inês, a Bruna e o Bruno decidem mudar de quarto já que a Marisa Susana deixou uma cama livre no quarto azul. Quem não gosta da brincadeira é o Pedro que considera uma falta de respeito por quem saiu. A discussão instala-se entre a Bruna e o Pedro que trocam acusações bastante exaltados.