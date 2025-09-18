Pedro e Marisa combinam estratégia para despistar os colegas mas acabam a reclamar um com o outro

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, Pedro e Marisa, o casal secreto da casa, estavam no quarto a combinar estratégias para despistar os colegas dos segredos de ambos, quando acabaram a trocar farpas entre si e a reclamar. As tatuagens de pedro podem ser reveladoras, por causa dos nomes dos filhos, ao que Marisa reage, acusando-o de antar a exibir as tatuagens junto das mesmas pessoas, dando demasiadas confianças.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

