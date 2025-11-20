Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Pedro e Marisa mais unidos do que nunca: «És a minha vida, amo-te»

No Secret Story 9, Marisa e Pedro voltam a trocar beijos à escondidas, depois de Leandro ter tentado acertar o segredo do casal verdadeiro. Os dois falam ainda sobre teorias e brincam com o facto de os colegas dizerem que é impossível que sejam um casal. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Ontem às 23:15
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Pedro sai em defesa de Marisa: «Se está incomodada, para de provocar»
04:03

Pedro sai em defesa de Marisa: «Se está incomodada, para de provocar»

09:08
Clima azeda. Marisa passa-se com o Gangue dos Frescos: «Senti-me gozada! Acabou-se»
04:03

Clima azeda. Marisa passa-se com o Gangue dos Frescos: «Senti-me gozada! Acabou-se»

02:25
Risota total! Gangue dos Frescos faz barulho à noite e recebe aviso de Liliana
01:53

Risota total! Gangue dos Frescos faz barulho à noite e recebe aviso de Liliana

02:10
«Olha o massacre!»: Gangue dos Frescos faz chacota das acusações dos Reis da Treta
02:19

«Olha o massacre!»: Gangue dos Frescos faz chacota das acusações dos Reis da Treta

02:05
Ranking de Popularidade dos comentadores surpreende: «Há um casal que...»
00:49

Ranking de Popularidade dos comentadores surpreende: «Há um casal que...»

01:50
«Se tu saíres, eu saio»: Dylan faz promessa a Inês... mas depois muda de ideias
03:17

«Se tu saíres, eu saio»: Dylan faz promessa a Inês... mas depois muda de ideias

01:39
Mais Vídeos

Mais Vistos

Acertou? Leandro volta a apertar o botão dos segredos sobre Marisa e Pedro
06:33

Acertou? Leandro volta a apertar o botão dos segredos sobre Marisa e Pedro

Ontem às 22:15
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Ontem às 10:03
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Ontem às 10:37
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Ontem às 11:59
O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

8 nov, 15:28
Ver Mais

Notícias

Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Ontem às 21:48
Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Ontem às 18:03
Revelação bombástica: Ana Duarte, ex-Big Brother, voltou para o ex-companheiro

Revelação bombástica: Ana Duarte, ex-Big Brother, voltou para o ex-companheiro

Ontem às 17:21
Bolo de limão com cobertura feito em cinco minutos. Estrela da TVI ensina receita divinal

Bolo de limão com cobertura feito em cinco minutos. Estrela da TVI ensina receita divinal

Ontem às 16:31
Sónia Jesus vítima de assédio após separação: Este foi o alerta que deixou nas redes sociais

Sónia Jesus vítima de assédio após separação: Este foi o alerta que deixou nas redes sociais

Ontem às 15:49
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

Ontem às 02:48
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
05:34

Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro

Ontem às 00:50
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

19 nov, 11:50
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Ontem às 21:48
Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Ontem às 18:03
Revelação bombástica: Ana Duarte, ex-Big Brother, voltou para o ex-companheiro

Revelação bombástica: Ana Duarte, ex-Big Brother, voltou para o ex-companheiro

Ontem às 17:21
Bolo de limão com cobertura feito em cinco minutos. Estrela da TVI ensina receita divinal

Bolo de limão com cobertura feito em cinco minutos. Estrela da TVI ensina receita divinal

Ontem às 16:31
Sónia Jesus vítima de assédio após separação: Este foi o alerta que deixou nas redes sociais

Sónia Jesus vítima de assédio após separação: Este foi o alerta que deixou nas redes sociais

Ontem às 15:49
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

Ontem às 02:43
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
02:48

«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa

19 nov, 23:13
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

19 nov, 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira e João Oliveira estão ou não apaixonados? Descubra toda a verdade!

Jéssica Vieira e João Oliveira estão ou não apaixonados? Descubra toda a verdade!

Ontem às 16:54
Ana Duarte reconcilia-se com ex-namorado e até há música: "O amor nunca morre"

Ana Duarte reconcilia-se com ex-namorado e até há música: "O amor nunca morre"

Ontem às 16:24
Sem meias palavras, Marcia Soares reage a críticas de Nuno Brito: "O estado está grave"

Sem meias palavras, Marcia Soares reage a críticas de Nuno Brito: "O estado está grave"

Ontem às 15:09
Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"

Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"

Ontem às 09:46
Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"

Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"

19 nov, 15:26
Ver Mais Outros Sites