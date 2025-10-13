Pedro e Marisa Susana autointitulam-se de 'trovoada' da casa: «Não olha a meios para atingir os fins»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados para uma nova dinâmica: os grupos da água, do fogo e da terra tiveram de decidir quem é o sol, o nevoeiro e quem é a trovoada. Pedro Jorge e Marisa Susana foram considerados a trovoada do grupo da água, ou seja, «não olham a meios para atingir os fins». Veja tudo.

