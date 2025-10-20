Pedro é um 'badameco' nas mãos de Liliana? Marisa parece achar que sim

No Secret Story 9, Marisa vai ter com o marido Pedro Jorge para conversarem. Marisa diz que Pedro Jorge é um "badameco" nas mãos de Liliana e diz que este não tem "pulso firme". Marisa lança duras críticas a Liliana por ter estado a criticar Fábio e hoje já estava "aos amassos" com ele na cama. Veja todas as declarações!
Fique a par de tudo o que aconteceu:
Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.
Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa».