No Especial do Secret Story 9, Pedro recorda Marisa Susana numa conversa com Cristina Ferreira e não conteve as lágrimas. Veja tudo!
Pedro emociona-se ao falar de Marisa Susana: «Sinto muita falta...»
- Secret Story
- Há 3h e 18min
Últimos vídeos
01:47
Pedro emociona-se ao falar de Marisa Susana: «Sinto muita falta...»
Há 3h e 18min
08:42
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
Há 2h e 41min
05:02
Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»
Há 2h e 46min
00:43
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
Há 2h e 54min
00:58
Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»
Há 2h e 56min
05:02
Nem Pedro, nem Marisa escapam! Leandro dispara para todos os lados após ser acusado de «não ser fiel»
Há 2h e 57min
02:58
«Acha que é o dinheiro do namorado?»: Inês não deixa nada por dizer sobre a relação com Dylan
Há 2h e 57min
03:56
Ironia e troca de galhardetes. Leandro e Liliana "pegam-se" no Especial: «Está aqui a prova viva»
Há 3h e 4min
02:41
Leandro e Ana em despique em pleno Especial: «Não sei onde é que julgas que estás»
Há 3h e 10min
02:41
«Está sempre com o meu nome na boca dele»: Ana perde a paciência com Leandro
Há 3h e 10min
01:47
«Estão juntos ou é cada um por si?»: Cristina Ferreira faz pergunta "matadora" a Pedro sobre Marisa
Há 3h e 18min
02:47
Pedro incomodado após ver imagens reveladoras de Marisa: «Não compreendo. Estou triste»
Há 3h e 20min
05:12
Tensão! Pedro Jorge arrasa Leandro e o clima azeda
Ontem às 21:07
02:37
«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco
Ontem às 20:42
05:08
Marisa e Pedro falam dos filhos e há uma confissão inesperada: «Quero que eles descubram o segredo para...»
Ontem às 20:30
03:29
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
Ontem às 20:07
00:49
«Amo-te tanto!»: Fábio e Liliana trocam juras de amor na cama
Ontem às 19:55
02:59
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
Ontem às 19:47
01:46
Beijos roubados e carícias: Fábio e Liliana mais apaixonados do que nunca
Ontem às 19:45
03:14
«Inferiorizar as pessoas...»: Pedro e Leandro entram em picardia
Ontem às 19:40
03:10
Liliana lança duras farpas a Pedro: «Capazes de me chamarem nomes gravíssimos...»
Ontem às 19:39
07:05
Inês não reconhece elogios sobre Liliana: «Tu és uma besta»
Ontem às 18:39
09:58
Liliana desiludida com os colegas: «Esta gente não consegue perceber que...»
Ontem às 18:32
10:27
Imperdível: Inês e Liliana atacam-se mutuamente em plena dinâmica
Ontem às 18:23
10:42
Ana de boca aberta com atitude de Leandro numa dinâmica: «Não estava nada à espera»
Ontem às 18:08
07:09
O momento de que todos falam: Marisa intrigada com o facto de Pedro não estar nomeado
Ontem às 17:49
07:10
Liliana passa-se com postura de Leandro: «Tu não vais mandar em ninguém»
Ontem às 17:42
02:10
Pedro Jorge lança farpa a Liliana e Fábio sai em defesa da namorada
Ontem às 17:22
04:43
Liliana incrédula com nova pista: «Não acredito que o Pedro é pai...»
Ontem às 17:03
10:07
Liliana acaba de acertar no segredo de Pedro Jorge: «Será que o Pedro é pai?»
Ontem às 17:00
04:08
Última Hora: Nova pista sobre Pedro Jorge e Marisa faz os concorrentes correrem para o botão dos segredos
Ontem às 16:46
06:48
Pedro Jorge e Leandro de costas voltadas? Veja as imagens da discussão que aqueceu a tarde
Ontem às 16:35
09:40
Estalou o verniz! Liliana passa-se com comentário de Pedro Jorge
Ontem às 15:33
06:50
Inês critica Liliana na cara: «Uma pessoa que não vale nada...»
Ontem às 15:33
08:30
Pedro Jorge em conflito com Liliana: «Tu devias estar era caladinha»
Ontem às 15:33
01:51
«És baixa e és suja (...) Não tens nada na cabeça»: Pedro e Liliana em alta tensão
Ontem às 14:50
04:36
«Porque é que a minha mulher está com os teus boxers na mão?»: Cuecas de Leandro geram o caos na casa
Ontem às 14:45
01:05
«Se é o dinheiro do namorado que a vai manter aqui...»: Casal fala de Inês e Dylan
Ontem às 14:38
02:22
Leandro 'rasga' Ana: «Das 22 pessoas, não conseguiste fazer amizade com ninguém»
Ontem às 14:33
04:24
Há uma concorrente que acabou de perder 500 euros da conta
Ontem às 14:31
04:04
«És fraca (...) prefiro ter dignidade»: Durante escolha de Fábio, Inês 'rasga' Liliana forte e feio
Ontem às 12:49
01:38
«Fazes um beicinho, um biquinho de pato (...) Só fazes teatrinhos»: Leandro faz gesto a imitar Liliana
Ontem às 12:43
03:09
Quem é que te atrai mais nesta casa?: A questão que deixou Leandro 'tímido' e a resposta que ninguém esperava
Ontem às 12:26
02:56
«Oh filha, eu sou é mato grosso, não é flor de estufa!»: Leandro dá 'tacada' final
Ontem às 12:24
06:22
«Vocês são forçadíssimas!»: Liliana nomeia a vítima da casa e o caos instala-se entre três concorrentes
Ontem às 12:21
02:27
«És uma pura mentira aqui dentro»: Ana nomeia concorrente mais incoerente e o barulho começa
Ontem às 12:01
01:06
Pedro dá resposta inédita sobre quem gostaria que saísse já. E não é nenhum dos seus rivais
Ontem às 11:53
01:47
«Hoje, inicia-se um reinado. O rei das limpezas foi instaurado»: Leandro começa a manhã com picardias
Ontem às 11:32
02:30
Discussão na madrugada: Marisa toca num tema 'sensível' e Pedro vai dormir no outro quarto
Ontem às 10:29
02:24
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
Ontem às 10:05
04:18
«Não tenho mais nada para dar»: É o principio do fim para Liliana e Fábio?
Ontem às 10:00
04:48
«Devias era ter vergonha do que dizes»: Fábio chega ao limite com Liliana
Ontem às 09:52
04:36
O 'polémico' lanche de Liliana e Fábio que gerou críticas na casa: «Já passou da validade»
Ontem às 09:37
01:57
Leandro 'faz das suas', é repreendido pela Voz, mas é Pedro quem paga as favas
Ontem às 09:13
02:46
«Quiseste fazer o teu show!»: Leandro confronta Liliana com um soutien seu a pingar e a discussão estala
Ontem às 09:05
03:25
Leandro fica aziado após não ter sido escolhido para o almoço de Ana? Esta não tem dúvidas: «Tu és um rancoroso!»
Ontem às 09:01
02:32
«Foi passando pelos pingos da chuva e a verdade é que já está no dia 21...»: Leandro implacável com concorrente
Ontem às 08:47
02:29
Ego elevado? Pedro acredita ter sido salvo em primeiro e Marisa ataca
Ontem às 08:38
02:34
A escolha das gavetas do Calendário do Advento gera discórdia na casa: «O rei sou eu!»
Ontem às 08:25
04:11
Marisa: «Está-se a meter com toda a gente para dar canal e ver se não sai». Pedro: «Sanguessuga»
8 dez, 22:44
01:24
Fábio avisa Ana: «Tentou contigo porque é fácil provocar-te, vai aos fáceis»
8 dez, 22:38