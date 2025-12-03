Pedro entrega mensagem a Liliana mas quem a 'rasga' é Leandro: «É instável...»

No Secret Story 9, começa uma nova dinâmica na sala. Cada um tem que ir a uma caixa e tirar uma fotografia que corresponde a cada um dos concorrentes. Nisto, cada um tem de lhes entregar uma das mensagens que está pendurada e que ache que mais combina com essa pessoa. Pedro é o primeiro e calha-lhe Liliana. No entanto, quem lhe tece mais críticas é Leandro.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18