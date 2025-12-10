Pedro está convicto do segredo de Ana e já envolve a palavra ‘aldeia’

No Secret Story 9, a sós com Pedro, Marisa mostra-se insegura perante os palpites dos concorrentes. Com o ‘buzz grátis’ que Inês conquistou, a casa ficou em alvoroço. Durante a conversa Pedro acaba por contar à mulher os palpites que tem sobre o segredo de Ana e atira: «Fui e sou uma santa milagrosa da minha aldeia».
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14