Pedro fala em «atracção física» por Ana mesmo na frente da mulher

Ao Minuto

19:38
Mariana implacável com comentários de Ana: «Ela fez bullying» - Big Brother
02:52

Mariana implacável com comentários de Ana: «Ela fez bullying»

19:33
Carina sente-se posta de lado e gera-se confusão na casa - Big Brother
03:56

Carina sente-se posta de lado e gera-se confusão na casa

19:23
Sozinho, Bruno Miguel desfaz-se em lágrimas - Big Brother
03:11

Sozinho, Bruno Miguel desfaz-se em lágrimas

19:20
Comentadores em choque com comentário de Fábio - Big Brother
04:44

Comentadores em choque com comentário de Fábio

19:15
Fábio tem ciúmes de Pedro? «É um Playboy» - Big Brother
03:44

Fábio tem ciúmes de Pedro? «É um Playboy»

19:14
Vera avisa Liliana sobre proximidade a Fábio: «Jogo sujo» - Big Brother
03:44

Vera avisa Liliana sobre proximidade a Fábio: «Jogo sujo»

19:00
Momento tenso. Ana lança acusações a Leandro - Big Brother
04:29

Momento tenso. Ana lança acusações a Leandro

18:50
Afinal, Vera encantou-se por outro homem logo nos primeiros segundos - Big Brother
03:05

Afinal, Vera encantou-se por outro homem logo nos primeiros segundos

18:45
As palavras de Alice Alves para o noivo Zé: «Não esquecer que...» - Big Brother
00:41

As palavras de Alice Alves para o noivo Zé: «Não esquecer que...»

18:44
Márcia Soares de língua afiada. O que tem a dizer sobre a proximidade de Liliana a Fábio - Big Brother
04:41

Márcia Soares de língua afiada. O que tem a dizer sobre a proximidade de Liliana a Fábio

18:38
Almoço da má língua. Vera, Inês e Liliana apontam a mira aos alvos - Big Brother
03:54

Almoço da má língua. Vera, Inês e Liliana apontam a mira aos alvos

18:17
Bruno Miguel é alvo de várias críticas - Big Brother
03:36

Bruno Miguel é alvo de várias críticas

18:07
Pedro aproxima-se de Liliana e Fábio passa-se: «Otário» - Big Brother
03:41

Pedro aproxima-se de Liliana e Fábio passa-se: «Otário»

18:05
Dylan e Fábio criticam lágrimas de Pedro: «Está a fazer-se de coitadinho» - Big Brother
00:46

Dylan e Fábio criticam lágrimas de Pedro: «Está a fazer-se de coitadinho»

17:33
Inês aperta com Ana e vive-se um momento tenso na casa - Big Brother
08:51

Inês aperta com Ana e vive-se um momento tenso na casa

17:26
Vera completamente fora de si: «É burro mesmo!» - Big Brother
04:32

Vera completamente fora de si: «É burro mesmo!»

17:24
Liliana critica mulher que se deitou na cama de Fábio: «Ela tem namorado» - Big Brother
02:38

Liliana critica mulher que se deitou na cama de Fábio: «Ela tem namorado»

17:06
Pedro fala em «atracção física» por Ana mesmo na frente da mulher - Big Brother
01:57

Pedro fala em «atracção física» por Ana mesmo na frente da mulher

16:48
Fábio está apaixonado por Liliana? A resposta deixa a casa de queixo caído - Big Brother
02:57

Fábio está apaixonado por Liliana? A resposta deixa a casa de queixo caído

16:45
Liliana quer conhecer Fábio fora da casa? A resposta que está a dar que falar - Big Brother
01:22

Liliana quer conhecer Fábio fora da casa? A resposta que está a dar que falar

16:18
Dylan não perdoa Bruno: «Ele andou muito atrás da Vera para meu gosto!» - Big Brother
06:23

Dylan não perdoa Bruno: «Ele andou muito atrás da Vera para meu gosto!»

16:08
Bruna não tem dúvidas. Há outro homem a querer casar e beijar Vera - Big Brother
04:39

Bruna não tem dúvidas. Há outro homem a querer casar e beijar Vera

15:39
Pedro mostra-se muito revoltado: «Em cinco dias estão já a matar-se» - Big Brother
06:38

Pedro mostra-se muito revoltado: «Em cinco dias estão já a matar-se»

15:28
Vera vai a correr carregar no Botão dos Segredos, apesar dos avisos de Dylan - Big Brother
06:16

Vera vai a correr carregar no Botão dos Segredos, apesar dos avisos de Dylan

15:12
Bruna mostra-se lavada em lágrimas - Big Brother
03:23

Bruna mostra-se lavada em lágrimas

Acompanhe ao minuto
Pedro fala em «atracção física» por Ana mesmo na frente da mulher

  • Hoje às 17:06
Pedro fala em «atracção física» por Ana mesmo na frente da mulher - Big Brother

No Secret Story, Pedro responde às perguntas do podcast de Lídia e aproveita para continuar a esconder o seu segredo e a missão. O concorrente tem uma missão em comum com Ana, além de ter a mulher (Marisa) na casa. Pedro diz que sente «atração física» por Ana. Veja no vídeo como é que Marisa reage a estas palavras. 

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
 
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!

Temas: Pedro Ana

Mariana implacável com comentários de Ana: «Ela fez bullying»
02:52

Mariana implacável com comentários de Ana: «Ela fez bullying»

Há 1h e 35min
Carina sente-se posta de lado e gera-se confusão na casa
03:56

Carina sente-se posta de lado e gera-se confusão na casa

Há 1h e 40min
Sozinho, Bruno Miguel desfaz-se em lágrimas
03:11

Sozinho, Bruno Miguel desfaz-se em lágrimas

Há 1h e 50min
Comentadores em choque com comentário de Fábio
04:44

Comentadores em choque com comentário de Fábio

Há 1h e 53min
Fábio tem ciúmes de Pedro? «É um Playboy»
03:44

Fábio tem ciúmes de Pedro? «É um Playboy»

Há 1h e 58min
Vera avisa Liliana sobre proximidade a Fábio: «Jogo sujo»
03:44

Vera avisa Liliana sobre proximidade a Fábio: «Jogo sujo»

Há 1h e 59min
