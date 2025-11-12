Pedro faz análise a Fábio e o grupo reage em peso: «Carisma... metia zero»

No Última Hora do Secret Story 9, Durante uma atividade, Pedro atribui percentagens ao Fábio, face a várias características propostas pela Voz. Destaca-se o momento em que Dylan, em contraste com Pedro, revela que daria 0% ao carisma e espontaneidade do Fábio. O concorrente justifica que é extremamente organizado com as suas coisas, assim como com a sua estratégia. Ana Cristina não concorda, atirando que o concorrente vai de arrasto. Já Ana, considera que Fábio é apenas organizado com as suas coisas pois não tem iniciativa para o resto. Sobre Ana, Leandro considera que a concorrente é forçada em algumas situações, é insegura, e tem a necessidade de aprovação, é teimosa e bastante organizada. Já Fábio, intervém para dizer que a Ana não é de confiança nem organizada.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!