Pedro faz aposta certeira?: «Uma noiva a chorar (...). Eu aponto para a Inês»

No Secret Story 9, surge uma pista no televisor da sala: uma noiva a chorar, ao lado das suas danas de honor. Os concorrentes observam atentamente. Pedro aponta para teoria. Será que é certeira? Veja tudo.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!