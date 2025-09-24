Ao Minuto

22:50
Marisa Susana e Joana em desacordo depois do Especial! Quem está a tomar as dores dos outros? - Big Brother
09:50

Marisa Susana e Joana em desacordo depois do Especial! Quem está a tomar as dores dos outros?

22:36
Tensão após o Especial! Pedro acaba a chorar numa forte discussão com Ana Cristina - Big Brother
06:00

Tensão após o Especial! Pedro acaba a chorar numa forte discussão com Ana Cristina

22:35
Explosão em direto: Pedro e Ana Cristina trocam farpas e prometem ignorar-se - Big Brother
02:20

Explosão em direto: Pedro e Ana Cristina trocam farpas e prometem ignorar-se

22:19
«Gang dos Frescos» e «Reis da Treta»: Conheça os dois grupos da casa - Big Brother
07:44

«Gang dos Frescos» e «Reis da Treta»: Conheça os dois grupos da casa

22:11
Suposto grupo de Leandro gera polémica e Ana aponta o dedo a Pedro - Big Brother
05:39

Suposto grupo de Leandro gera polémica e Ana aponta o dedo a Pedro

22:05
Já há grupos na casa? Leandro apontado como potencial líder - Big Brother
03:08

Já há grupos na casa? Leandro apontado como potencial líder

22:01
«Parecia um galinha»: No Especial, Lidia e Raquel continuam as picardias - Big Brother
05:37

«Parecia um galinha»: No Especial, Lidia e Raquel continuam as picardias

21:55
Inédito: Forte discussão entre Raquel e Lidia - Big Brother
04:30

Inédito: Forte discussão entre Raquel e Lidia

21:32
«Roubei-lhe as coisas à frente dele»: Saiba quem fez as roupas de Leandro desaparecerem - Big Brother
03:33

«Roubei-lhe as coisas à frente dele»: Saiba quem fez as roupas de Leandro desaparecerem

21:25
Noite de segredos! Bruno Simão carrega no botão e tenta desvendar o segredo de Marisa - Big Brother
02:22

Noite de segredos! Bruno Simão carrega no botão e tenta desvendar o segredo de Marisa

19:53
Pedro fica sem café e vinga-se de forma inesperada - Big Brother
04:30

Pedro fica sem café e vinga-se de forma inesperada

19:48
Discussão de 'casal'? Picardia entre Pedro e Ana aquece jantar e preocupa concorrente - Big Brother
04:59

Discussão de 'casal'? Picardia entre Pedro e Ana aquece jantar e preocupa concorrente

19:37
Inês em lágrimas no quarto: Dylan já a vê como próxima expulsa da Casa - Big Brother
02:38

Inês em lágrimas no quarto: Dylan já a vê como próxima expulsa da Casa

19:23
De discussão a flirt: Liliana e Fábio desentendem-se mas acabam cúmplices - Big Brother
04:32

De discussão a flirt: Liliana e Fábio desentendem-se mas acabam cúmplices

19:17
Ciúmes no ar? Vera aproxima-se de Fábio, Dylan reage e chama-lhe «salta-pocinhas» - Big Brother
03:47

Ciúmes no ar? Vera aproxima-se de Fábio, Dylan reage e chama-lhe «salta-pocinhas»

19:03
Do namoro com Afonso Leitão para a casa mais vigiada do país: Veja as fotos de Joana antes do Secret Story - Big Brother

Do namoro com Afonso Leitão para a casa mais vigiada do país: Veja as fotos de Joana antes do Secret Story

18:55
Raquel e Marisa de costas voltadas e a culpa é das refeições - Big Brother
04:06

Raquel e Marisa de costas voltadas e a culpa é das refeições

18:41
Cristiano Ronaldo é assunto dentro da casa e Sandro não acha piada que o menosprezem - Big Brother
03:43

Cristiano Ronaldo é assunto dentro da casa e Sandro não acha piada que o menosprezem

18:36
Lídia e Dylan já tiveram amizade colorida fora da casa? Teresa Silva comenta tudo - Big Brother
04:40

Lídia e Dylan já tiveram amizade colorida fora da casa? Teresa Silva comenta tudo

18:24
Sandro fala sobre a sua dura vida familiar: «Meti um pé fora de casa» - Big Brother
04:32

Sandro fala sobre a sua dura vida familiar: «Meti um pé fora de casa»

18:18
Leandro não tem duvidas que Fábio sairá da casa domingo: «Quero acreditar no ser humano» - Big Brother
02:18

Leandro não tem duvidas que Fábio sairá da casa domingo: «Quero acreditar no ser humano»

18:14
«Não fala com mais ninguém assim»: Ana não poupa Pedro - Big Brother
00:46

«Não fala com mais ninguém assim»: Ana não poupa Pedro

17:40
Discórdia por causa de Leandro! Ana Cristina passa-se com os colegas - Big Brother
06:26

Discórdia por causa de Leandro! Ana Cristina passa-se com os colegas

17:35
Leandro queixa-se a Marisa: «Tiraram-me a roupa toda» - Big Brother
04:27

Leandro queixa-se a Marisa: «Tiraram-me a roupa toda»

17:34
As fotos mais ousadas da 'ex' de Afonso Leitão que agora é concorrente do Secret Story - Big Brother

As fotos mais ousadas da 'ex' de Afonso Leitão que agora é concorrente do Secret Story

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Pedro fica sem café e vinga-se de forma inesperada

  • Secret Story
  • Ontem às 19:53
Pedro fica sem café e vinga-se de forma inesperada - Big Brother

No Secret Story 9, Pedro perdeu a paciência ao perceber que o seu café tinha desaparecido. Irritado, procurou insistentemente pelo culpado, mas sem sucesso. Como forma de vingança, o concorrente decidiu esconder a máquina do café, deixando os colegas em alvoroço e aumentando a tensão dentro da casa.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

Temas: Pedro Ana Marisa Joana Lidia

Vídeos

Marisa Susana e Joana em desacordo depois do Especial! Quem está a tomar as dores dos outros?
09:50

Marisa Susana e Joana em desacordo depois do Especial! Quem está a tomar as dores dos outros?

Há 1h e 35min
Tensão após o Especial! Pedro acaba a chorar numa forte discussão com Ana Cristina
06:00

Tensão após o Especial! Pedro acaba a chorar numa forte discussão com Ana Cristina

Há 1h e 49min
Explosão em direto: Pedro e Ana Cristina trocam farpas e prometem ignorar-se
02:20

Explosão em direto: Pedro e Ana Cristina trocam farpas e prometem ignorar-se

Há 1h e 50min
«Gang dos Frescos» e «Reis da Treta»: Conheça os dois grupos da casa
07:44

«Gang dos Frescos» e «Reis da Treta»: Conheça os dois grupos da casa

Há 2h e 6min
Suposto grupo de Leandro gera polémica e Ana aponta o dedo a Pedro
05:39

Suposto grupo de Leandro gera polémica e Ana aponta o dedo a Pedro

Há 2h e 14min
Já há grupos na casa? Leandro apontado como potencial líder
03:08

Já há grupos na casa? Leandro apontado como potencial líder

Há 2h e 20min
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

Ontem às 16:22
Maria Botelho Moniz mostra foto rara da mãe com o filho Vicente e leva a Internet ao rubro

Maria Botelho Moniz mostra foto rara da mãe com o filho Vicente e leva a Internet ao rubro

Ontem às 16:04
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Ontem às 15:34
“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

Ontem às 16:17
Mafalda Castro abre as portas da sua casa de luxo: Veja as imagens que surpreenderam

Mafalda Castro abre as portas da sua casa de luxo: Veja as imagens que surpreenderam

Ontem às 16:14
Ver Mais

Notícias

Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»

Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»

Ontem às 19:47
Do namoro com Afonso Leitão para a casa mais vigiada do país: Veja as fotos de Joana antes do Secret Story

Do namoro com Afonso Leitão para a casa mais vigiada do país: Veja as fotos de Joana antes do Secret Story

Ontem às 19:03
Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram o lado mais íntimo da relação em vídeo apaixonado: «A viver um sonho»

Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram o lado mais íntimo da relação em vídeo apaixonado: «A viver um sonho»

Ontem às 17:03
«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

Ontem às 16:22
“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

Ontem às 16:17
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»

Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»

Ontem às 19:47
Márcia Soares dá "coça" a Inês Morais em jogo de padel: «Não estão bem a ver»
00:09

Márcia Soares dá "coça" a Inês Morais em jogo de padel: «Não estão bem a ver»

Ontem às 19:39
Do namoro com Afonso Leitão para a casa mais vigiada do país: Veja as fotos de Joana antes do Secret Story

Do namoro com Afonso Leitão para a casa mais vigiada do país: Veja as fotos de Joana antes do Secret Story

Ontem às 19:03
“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

Ontem às 16:17
Mafalda Castro abre as portas da sua casa de luxo: Veja as imagens que surpreenderam

Mafalda Castro abre as portas da sua casa de luxo: Veja as imagens que surpreenderam

Ontem às 16:14
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

Ontem às 17:58
Jéssica Antunes atualiza estado de saúde do filho: "Deu-nos uma pequena esperança"

Jéssica Antunes atualiza estado de saúde do filho: "Deu-nos uma pequena esperança"

Ontem às 16:33
Em desespero, Sandrina Pratas faz desabafo: "Não aguento"

Em desespero, Sandrina Pratas faz desabafo: "Não aguento"

Ontem às 16:19
«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Ontem às 16:07
Ao lado de Inês Morais e Jéssica Vieira, Marcia Soares confessa: "A sentir-me injustiçada"

Ao lado de Inês Morais e Jéssica Vieira, Marcia Soares confessa: "A sentir-me injustiçada"

Ontem às 15:43
Ver Mais Outros Sites