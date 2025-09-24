Pedro fica sem café e vinga-se de forma inesperada

No Secret Story 9, Pedro perdeu a paciência ao perceber que o seu café tinha desaparecido. Irritado, procurou insistentemente pelo culpado, mas sem sucesso. Como forma de vingança, o concorrente decidiu esconder a máquina do café, deixando os colegas em alvoroço e aumentando a tensão dentro da casa.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

