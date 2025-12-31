Pedro foi subestimado? Concorrente acredita que sim e gera discórdia: «Drama Queen do ano»

Os finalistas do Secret Story 9 retiram à sorte crachás e atribuem ao colega que mais se adequa à descrição. Inês considera que Marisa foi a concorrente mais subestimada no jogo, ainda que Pedro se oponha, pois acha que foi ele que teve de se reinventar para se destacar. Liliana considera que Pedro é o Drama Queen, por chorar e exagerar em várias situações e ainda assim não mudar de comportamento. Marisa atribui o Manual de Como não Jogar a Liliana por criticar o jogo dos outros e não olhar para aquilo que faz.

