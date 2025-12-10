Pedro furioso com Marisa: «Não quero que me atirem à cara que o carro e a casa não são meus…»

Após o Especial, o Pedro demonstra a Marisa o seu desagrado relativamente às imagens que assistiu no confessionário. A Marisa defende-se e garante que o disse por jogo, contudo o marido não fica convencido e acaba por abandonar a sala, isolando-se no quarto. Sozinho, o concorrente emociona-se afirmando que veio para a casa para ganhar e alcançar aquilo que nunca teve. A Marisa vai ao encontro do companheiro e pede desculpa, garantindo que não irá repetir o comportamento.