Pedro garante a Marisa que vai colocar um travão na proximidade com Ana

No Secret Story, Pedro e Marisa têm um momento a sós e aproveitam para falar da relação dos dois. Marisa continua desconfortável com a ligação do marido às mulheres da casa. Mas, Pedro garante a Marisa que vai colocar um travão em Ana. «Não quero dar esperanças». Veja o vídeo.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
