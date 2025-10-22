Pedro garante a Marisa que vai colocar um travão na proximidade com Ana

No Secret Story, Pedro e Marisa têm um momento a sós e aproveitam para falar da relação dos dois. Marisa continua desconfortável com a ligação do marido às mulheres da casa. Mas, Pedro garante a Marisa que vai colocar um travão em Ana. «Não quero dar esperanças». Veja o vídeo.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.