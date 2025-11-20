Pedro imita Marisa Susana e a reação de Marisa é impagável

No Secret Story 9, depois do Especial, os concorrentes recordam um dos momentos da noite. Os concorrentes reagiram a imagens da dinâmica da caixa dos mexericos onde Marisa Susana surgiu a ler uma frase sobre Marisa. Pedro não perdeu tempo e imitou a colega, a reação de Marisa foi impagável. Veja o momento.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!