Pedro implacável com Marisa: «Não quero conselhos teus»

No quarto, o Pedro continua a queixar-se das atitudes do Leandro e a Marisa alerta-o e aconselha-o a não se descontrolar nesta fase do programa. O concorrente contesta que não precisa dos conselhos da Marisa e, irredutível, o Pedro insiste que a Liliana se vai aliar ao Leandro para o atacar. Em simultâneo, na cozinha, o Leandro e a Liliana criticam os comportamentos do Pedro e o concorrente garante estar tranquilo com a sua conduta.