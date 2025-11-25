Pedro irredutível com Dylan e companhia: «Não vai mudar»

No Secret Story, Bruno desistiu do programa. A decisão gerou lágrimas entre todos os concorrentes... Até de quem menos se esperava! No auditório, o agora ex-concorrente foi recebido por Cristina Ferreira para uma última conversa. Na casa, Pedro mostra-se irredutível relativamente ao 'grupo da treta', afirmando que não vão mudar de postura.