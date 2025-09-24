Pedro Jorge acaba em lágrimas depois de falar com a mulher. Será por ciúmes?

No Secret Story, vemos imagens de Pedro Jorge e Marisa a conversarem a sós. O concorrente chamou a mulher à atenção por causa de esta ter usado a palavra "galdéria", mas a conversa não se ficou por aí. Pedro Jorge questiona a mulher por esta nunca falar consigo e acha que esta está "muito fria". Marisa fala em Carina e Pedro diz que esta vai prejudicar o seu jogo. Pedro Jorge questiona Marisa sobre o facto de esta sentir algo por alguém ou não, e Marisa responde. O concorrente cede à pressão e fica em lágrimas, sozinho, lá fora.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

