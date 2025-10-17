Pedro Jorge arrasa vestido de noiva... enquanto Marisa chora no confessionário

No Secret Story 9, Marisa desaba em lágrimas no confessionário, por não conseguir participar numa brincadeira em que algumas colegas e também Pedro Jorge, se vestiram de noivas e desfilaram pela casa. Marisa explica que já passou por um casamento e por um divórcio e isto traz-lhe memórias mais duras. Enquanto isso, Pedro arrasa vestido de noiva, proporcionando um momento hilariante.

