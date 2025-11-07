Pedro Jorge arrasado no concílio dos nomeados: «Fazias um favor a ti mesmo se fosses expulso»

No Secret Story 9, Pedro apontou Inês, justificando que a concorrente pouco contribui para a casa. Acrescentou ainda que trocaria Ana Cristina por Bruna nas nomeações. Por sua vez, Ana Cristina considera-se, a par de Pedro, uma das jogadoras mais fortes do reality show. Ainda assim, afirmou que preferia ver o colega sair já este domingo e que, se pudesse, colocaria Fábio na lista de nomeados.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
