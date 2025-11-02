Pedro Jorge com ciúmes de Leandro? Concorrente confronta Marisa: «Ele está a começar a gostar de ti»

De manhã no Secret Story 9, Marisa e Pedro conversam sobre os comportamentos dos colegas e levantam suspeitas sobre possíveis interesses amorosos. Marisa aponta que Leandro e Marisa Susana ficam com ciúmes quando eles se aproximam de outras pessoas, reforçando a teoria de Pedro: será que Leandro está mesmo interessado em Marisa?

Mas a conversa não fica por aqui. Os dois revisitam o polémico almoço entre Pedro e Liliana e Marisa acredita que a colega queria criar um momento tenso na casa, ao perguntar quem poderia ser o interesse amoroso dele. Para Marisa, Liliana queria provocar um confronto com Fábio e gerar conteúdo. E ainda deixa claro: Liliana é ciumenta e não admite que Fábio fale com outras pessoas, embora ela não siga essa regra.