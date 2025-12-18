Pedro Jorge como nunca o viu: Concorrente chora sem fim por causa da mulher

No Secret Story 9, a relação de Pedro e Marisa está em 'maus lençós'. O concorrente não perdoa a mulher por ter dado consolo a Fábio, num momento em que o antagonista se encontrava triste. Marisa reconfortou-o com «beijinhos» e «abraços», deixando o marido em fúria e em lágrimas.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.