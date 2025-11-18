Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Pedro Jorge confessa já ter visto uma postura diferente de Marisa cá fora: «Ela olhar para mim com aquela cara de raiva...»

Marisa não gostou da escolha de Pedro Jorge, ao eleger Liliana como sub chefe das limpezas. No Especial do Secret Story 9, depois de todos assistirem a imagens da discussão do casal, Pedro é chamado ao confessionário para falar com Cristina Ferreira. Pedro explica tudo o que sentiu nesta situação e confessa até que não é a primeira vez que vê a mulher com uma postura mais raivosa para consigo.

Recorde o que aconteceu:

Marisa perdeu completamente a cabeça com Pedro Jorge depois de descobrir que ele não a escolheu para sublíder, optando por Liliana, apesar de ela própria não se ter candidatado a líder por causa do marido. Visivelmente chateada, Marisa sentiu-se desvalorizada e acusou-o de ingratidão. Pedro Jorge respondeu sem rodeios, dizendo que Marisa «é uma piada» e «hipócrita», e afirmou que aquilo que ela faz é falsidade. O concorrente acrescentou ainda que acredita que Marisa está a jogar contra ele. A discussão terminou com Marisa a chamá-lo de ingrato, deixando o clima explosivo entre o casal.

Mais tarde, já no alpendre, Marisa desabafou com Bruno e Inês, lamentando que Pedro Jorge e Liliana estivessem «já amiguinhos outra vez», enquanto tentava recompor-se da discussão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

  • Secret Story
  • Ontem às 22:15
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Segredo em risco: Pedro e Marisa continuam a lançar farpas um ao outro à frente de todos
02:25

Segredo em risco: Pedro e Marisa continuam a lançar farpas um ao outro à frente de todos

22:35 Ontem
Marisa fala nas costas de Pedro... Com Liliana! «Farta-se de te criticar...»
02:47

Marisa fala nas costas de Pedro... Com Liliana! «Farta-se de te criticar...»

22:27 Ontem
Marisa Susana cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro: «Casal verdadeiro, só pode»
01:03

Marisa Susana cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro: «Casal verdadeiro, só pode»

22:23 Ontem
Depois de desentendimento com Pedro, Bruno defende Marisa. Veja a reação de Pedro
01:59

Depois de desentendimento com Pedro, Bruno defende Marisa. Veja a reação de Pedro

22:09 Ontem
Liliana incrédula com postura de Marisa: «É descabido»
06:52

Liliana incrédula com postura de Marisa: «É descabido»

22:08 Ontem
Tensão no Especial! Ana e Inês pegam-se perante todos: «Foste muito mentirosa comigo»
02:37

Tensão no Especial! Ana e Inês pegam-se perante todos: «Foste muito mentirosa comigo»

22:03 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro

Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro

Ontem às 23:41
Antes e depois impressionante: Jéssica Vieira mostra transformação sem abdicar dos prazeres da vida

Antes e depois impressionante: Jéssica Vieira mostra transformação sem abdicar dos prazeres da vida

29 out, 16:12
Segredo em risco: Pedro e Marisa continuam a lançar farpas um ao outro à frente de todos
02:25

Segredo em risco: Pedro e Marisa continuam a lançar farpas um ao outro à frente de todos

Ontem às 22:35
Marisa Susana cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro: «Casal verdadeiro, só pode»
01:03

Marisa Susana cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro: «Casal verdadeiro, só pode»

Ontem às 22:23
Filho de Miguel Vicente incomodado com presença que surpreendeu todos

Filho de Miguel Vicente incomodado com presença que surpreendeu todos

Ontem às 15:39
Ver Mais

Notícias

Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro

Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro

Ontem às 23:41
De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

Ontem às 19:38
Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Ontem às 19:11
Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Ontem às 17:18
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Ontem às 16:37
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro

Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro

Ontem às 23:41
De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

Ontem às 19:38
Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Ontem às 19:11
Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Ontem às 17:18
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Ontem às 16:37
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro sofre incidente e falha programas de "Secret Story"!

Francisco Monteiro sofre incidente e falha programas de "Secret Story"!

Ontem às 15:11
Filho de Miguel Vicente conhece pessoa especial... mas nem tudo corre bem: "Ficou com medo"

Filho de Miguel Vicente conhece pessoa especial... mas nem tudo corre bem: "Ficou com medo"

Ontem às 10:05
Marcia Soares faz esclarecimento: "Está tudo bem, estou viva"

Marcia Soares faz esclarecimento: "Está tudo bem, estou viva"

Ontem às 09:48
Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

16 nov, 19:34
"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

16 nov, 13:56
Ver Mais Outros Sites