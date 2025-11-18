Pedro Jorge confessa já ter visto uma postura diferente de Marisa cá fora: «Ela olhar para mim com aquela cara de raiva...»

Marisa não gostou da escolha de Pedro Jorge, ao eleger Liliana como sub chefe das limpezas. No Especial do Secret Story 9, depois de todos assistirem a imagens da discussão do casal, Pedro é chamado ao confessionário para falar com Cristina Ferreira. Pedro explica tudo o que sentiu nesta situação e confessa até que não é a primeira vez que vê a mulher com uma postura mais raivosa para consigo.

Recorde o que aconteceu:

Marisa perdeu completamente a cabeça com Pedro Jorge depois de descobrir que ele não a escolheu para sublíder, optando por Liliana, apesar de ela própria não se ter candidatado a líder por causa do marido. Visivelmente chateada, Marisa sentiu-se desvalorizada e acusou-o de ingratidão. Pedro Jorge respondeu sem rodeios, dizendo que Marisa «é uma piada» e «hipócrita», e afirmou que aquilo que ela faz é falsidade. O concorrente acrescentou ainda que acredita que Marisa está a jogar contra ele. A discussão terminou com Marisa a chamá-lo de ingrato, deixando o clima explosivo entre o casal.

Mais tarde, já no alpendre, Marisa desabafou com Bruno e Inês, lamentando que Pedro Jorge e Liliana estivessem «já amiguinhos outra vez», enquanto tentava recompor-se da discussão.

