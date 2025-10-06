Pedro Jorge critíca a mulher Marisa em conversa com Marisa Susana: «Ela não sabe jogar»

No Secret Story 9, Pedro Jorge 'fala mal' da própria mulher nas costas em conversa com Marisa Susana. Os dois afirmam que Marisa não tem uma boa postura estratega no programa.

Recorde o que aconteceu:

Na gala do Secret Story 9, os concorrentes viram um resumo de todas as conversas que surgiram nas costas uns dos outros e a reações são imperdíveis. Uma delas, foram os comentários sobre o corpo de Mariana feitos por Liliana, Sandro e Fábio. Liliana quis explicar que a situação está descontextualizada e que tudo não passou de um debate de teorias sobre o segredo da açoriana. Fábio e Sandro explicaram que chegaram a pensar que o segredo de Mariana estivesse relacionado com uma transição de género. Mariana não gostou do que viu e, ao ouvir Sandro falar, atirou: «Sou mais homem do que ele, se calhar... Talvez falta-te de tomates».

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

