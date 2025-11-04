Pedro Jorge declara o seu amor por Marisa: «O meu sentimento é cada vez maior (...) ela é uma vencedora»

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa tiveram um almoço secreto, sem ninguém saber, para esclarecerem tudo depois de um período conturbado da relação. Fizeram declarações de amor um ao outro, desculparam-se e acabaram a chorar, agarrados um ao outro, aos beijos.

Depois de assistir a todas estas imagens, Pedro Jorge comenta tudo o que tem acontecido, no confessionário com Cristina Ferreira. Afirmou que o suposto fim da relação foi dito da boca para fora e aproveitou para reforçar o que expressou neste almoço: os seus sentimentos pela mãe dos filhos continuam intensos.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País