Pedro Jorge 'desabafa' com Cristina sobre Marisa: «Se estivesse no lugar da Marisa e a visse fazer uma mensagem, como ficaria?»

No Secret Story 9, Pedro desabafou que sente a mulher demasiado fria dentro do jogo, enquanto Marisa deixou à vista alguns sinais de ciúmes perante a postura do marido. Para justificar as suas atitudes, Pedro afirmou que «o que estou a fazer tem um porquê», numa conversa que acabou por trazer o tema dos filhos para cima da mesa e aumentar a carga emocional. Recorde-se que o casal vive dentro da casa com a missão de esconder a relação e a família que têm fora do programa.

No especial, Cristina Ferreira chamou Pedro ao confessionário e confrontou-o a sós: «Se estivesse no lugar da Marisa e a visse fazer uma mensagem, como ficaria?». O concorrente reagiu à questão, deixando clara a sua visão sobre o impacto que o jogo e as dinâmicas podem ter na relação do casal.

