Pedro Jorge desabafa para as câmeras: «Ela tem que se controlar com aquelas bocas»

No Secret Story 9, um almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana deixou a casa em verdadeiro alvoroço. O encontro, cheio de cumplicidade, risos e boa disposição, despertou a curiosidade dos colegas e surpreendeu até a própria Liliana. Após o almoço, os dois regressaram à casa. Entre todos, a reação de Marisa não passou despercebida, devido às farpas que lançou ao marido. No quarto, Pedro Jorge falou para as cameras e mostrou que teme que as bocas da mulher denunciei os segredos de ambos.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!