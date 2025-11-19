Já chegámos ao whatsapp!
Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte»

No Secret Story 9, durante uma brincadeira, Pedro Jorge falava sobre segredos e sem saber, acerta em cheio numa frase que faz de facto parte da lista de segredos desta edição: «Estive entre a vida e a morte».

Como já sabemos, este segredo pertence a Bruno, que o revelou na última gala. Contudo, Pedro não o associou a Bruno, mas sim a Inês.

Depois da revelação ao público no passado domingo, Bruno Simão contou toda a história associada ao segredo e ficou em lágrimas: O concorrente, de 40 anos, sofreu um grave acidente de mota, ao qual diz ter sobrevivido por «milagre». Tudo aconteceu no dia de aniversário da mãe do concorrente. «No dia 24 de janeiro de 2018, no dia de anos da minha mãe, eu peguei na mota de um amigo meu. Tive um acidente, despistei-me. Bati contra um passeio, fui projetado contra um poste e fiquei inanimado cerca de 30 minutos», começou por explicar.

Levado para o hospital, Bruno ficou três dias em coma. «Fiquei em coma induzido. Foram períodos complicados. O prognóstico era muito reservado. Não sabiam como é que eu iria ficar...», adiantou. O concorrente era futebolista e disseram-lhe que não poderia voltar a jogar futebol. «Disseram que estaria inapto. Foi duro. A minha família passou um mau bocado, eu não tenho memórias do tempo que estive no hospital, perdi 18 quilos em 22 dias», prosseguiu. E acrescentou: «Depois de sair dos cuidados intensivos, tive uma septicemia e tive de ser levado para o bloco operatório de urgência. E disseram que, mais uns minutos, ficava ali. Nessa operação, tive uma paragem cardiorrespiratória, mas eu sou teimoso».

  • Secret Story
  • Hoje às 12:52
Vídeos

