Pedro Jorge desespera por Marisa: «Só me apetece agarrar-te no pijama e beijar-te»

No Secret Story 9, Pedro Jorge volta a provocar Marisa. Os dois não resistem às saudades que têm um do outro e, além de trocarem provocações picantes, protagonizaram um forte abraço. Veja tudo.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.

  • Há 3h e 33min
Mexerico leva Liliana e Dylan a troca de acusações e o ambiente fica tenso
05:56

15:44
Fábio acusa Liliana: «Queres-me atacar por tudo e por nada»
08:44

15:32
Um silêncio constrangedor. Fábio e Liliana zangados: «Foste injusta comigo»
11:24

15:22
Mão marota à frente de todos! Pedro Jorge deixa Marisa «arrepiada»
01:03

14:48
Liliana 'expulsa' Fábio da sua cama: «Estou a fazer figura de palhaça. Estás a prejudicar-me»
02:11

14:43
«Abandonaste-me a partir do momento em que a Vera saiu!»: Liliana passa-se com Fábio
02:44

14:40
Mais Vistos

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Hoje às 10:25
Bruno é o concorrente menos popular esta semana

Hoje às 10:22
Zé quebra silêncio sobre Liliana com revelações bombásticas: «Deixei de a amar» e «não é só pela traição»

Há 3h e 54min
Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Há 3h e 55min
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Notícias

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Há 13 min
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Há 28 min
Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas

Há 52 min
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Há 1h e 23min
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Há 1h e 33min
EXCLUSIVOS

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Hoje às 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

16 out, 18:19
FORA DA CASA

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Há 28 min
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Há 1h e 23min
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Há 1h e 33min
Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

Há 1h e 43min
Vânia Sá já tem um concorrente favorito do “Secret Story 9”. E é inesperado: «O único normal nesta casa!»

Há 2h e 58min
TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Outros Sites

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Ontem às 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Ontem às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38
