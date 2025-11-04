Pedro Jorge devastado com Marisa: «Ela branqueia situações e agora está a dar ênfase»

No Secret Story 9, Pedro Jorge mostra-se desiludido com a mulher. Deitado na cama, o concorrente desabafa com Marisa Susana e mostra-se muito incomodado com o facto de Marisa «branquear» situações de alguns e «dar ênfase» quando é com ele. Veja tudo.



