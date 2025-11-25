Pedro Jorge e Marisa acendem paixão no quarto azul: «Até tenho medo que nos apanhem»

Na casa de banho Secret Story 9, Leandro termina o duche em plena boa disposição, cantando a plenos pulmões e animando o ambiente. Já na cozinha, Os Reis da Treta não perdoam e fazem chacota do momento musical, comentando o “espetáculo” que acabou de acontecer.

Ao mesmo tempo, no quarto azul, Marisa e Pedro vivem um clima de grande cumplicidade. O casal troca juras de amor e o ambiente rapidamente ganha contornos de sedução. Marisa deixa-se levar pelo momento e admite imaginar um encontro a dois no quarto secreto.